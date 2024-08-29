Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. За його словами, сили протиповітряної оборони знищили ворожі цілі.

Дивіться також Вибухи на Харківщині: область була під ударом балістики з Бєлгородщині

"Ворог вкотре атакував Київщину ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі", – написав він.

За даними ОВА, станом на 9:00 влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає.

Пошкоджено будинок

Падіння уламків стались поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. Водночас унаслідок атаки пожкоджено будинок.

В трьох районах області падіння уламків спричинили пожежі трав'яного настилу. Також є інформація про один пошкоджений приватний будинок. В ньому вибиті вікна,

– повідомив керівник ОВА.