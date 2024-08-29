Про роботу ППО попередили у Київській ОВА станом на 8:20 та у Київській міській адміністрації.

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"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – ішлось у повідомленні КМВА,

О 8:45 на Київщині оголосили відбій загрози. Очевидно, ворожий безпілотник збили.

Попередньо у Повітряних силах попереджали про рух БПЛА на Київщину. Військові зазначали, що особливо слід бути уважними жителям Бориспільського району.

"БпЛА курсом на Бориспільський район Київщини!", – повідомили ПС.

На Черкащині працювала ППО

Щодо Черкащини, то про роботу ППО жителів попередили о 8:23, фактично одночасно з Київською областю.

"Черкаська область – підвищена небезпека зберігається. В області працює ППО", – повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Відбій загрози оголосили о 8:52.

Зауважте. В ніч на 29 серпня Росія запустила по Україні дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили над столицею понад 10 російських "Шахедів", ще 5 ворожих дронів знешкодили над Дніпропетровською областю.