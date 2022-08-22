В ОК "Юг" подытожили главные события суток. Украинские защитники и защитницы нанесли врагу значительные потери.

Важно За сутки на Юге ВСУ уничтожили новейшую РЛС "Небо-М", два С-300 и другую технику

Что происходит в Черном море

Россия усилила флот в Черном море. Кроме того, украинцев предостерегли: ракеты типа "Калибр" – наготове.

Корабельная группировка в Черном море наращивает свое присутствие к общему количеству 14 единиц, которые держатся на расчетно безопасном расстоянии за мысом Тарханкут. При этом наготове 5 носителей ракет типа "Калибр" с общим количеством свыше 30,

– говорится в сообщении.

Советы от полиции на 23 – 24 августа

Алексей Белошицкий – первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции – заявил, что риск атак 23 – 24 августа может быть даже выше, чем обычно. Именно поэтому украинцев призывали быть более ответственными и не игнорировать воздушные тревоги.

Когда сообщают об опасности, нужно немедленно следовать в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не объявят об отбое тревоги.

Кроме того, украинцев просят продумать все маршруты для выхода из дома. Важно, чтобы в любой момент была возможность оперативно спуститься в укрытие.

Обратите внимание – у Зеленского отреагировали на угрозу ко Дню Независимости: смотрите видео