В то же время по предварительной информации, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В местных ОВА также отчитались о количестве сбитых БпЛА в регионах.

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Какие последствия атаки дронов по областям

Как рассказал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, в регионе противовоздушная оборона в целом уничтожила не менее 5 дронов-камикадзе противника. По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.

В то же время в результате падения обломков повреждены окна на одном из частных предприятий. Обследование территории продолжается,

– добавил он.

В Полтавской области в течение последних суток воздушную тревогу объявляли 9 раз, общей продолжительностью более 6 часов. Ночью, по словам руководителя местной ОВА Филипа Пронина, указанный регион также страдал от атаки вражеских дронов-камикадзе.

"Благодаря работе наших Сил обороны, на территории области не зафиксировано попаданий в гражданскую инфраструктуру, пострадавших также нет", – рассказал чиновник.

Кроме вышеупомянутого, враг еще раз атаковал ударными дронами Киевскую область. Там тревога продолжалась почти всю ночь и объявлялась трижды. Известно, что в регионе работали силы противовоздушной обороны. Там также есть сбитые цели.

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Падение обломков фиксируется вне населенных пунктов,

– говорится в сообщении Киевской ОВА.

Заметим, ночью враг нанес удар 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 29 ударными БпЛА типа "Шахед". Однако в результате противовоздушного боя наши защитники неба смогли сбить все 29 беспилотников противника.