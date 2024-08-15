Водночас за попередньою інформацією, на щастя, минулося без жертв та постраждалих. У місцевих ОВА також відзвітувати про кількість збитих БпЛА у регіонах.

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Які наслідки атаки дронів по областях

Як розповів начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, у регіоні протиповітряна оборона загалом знищила щонайменше 5 дронів-камікадзе противника. За його словами, на щастя, минулося без постраждалих.

Водночас унаслідок падіння уламків пошкоджено вікна на одному з приватних підприємств. Обстеження території триває,

– додав він.

Водночас у Полтавській області протягом останньої доби повітряну тривогу оголошували 9 разів, загальною тривалістю понад 6 годин. Вночі, за словами керівника місцевої ОВА Філіпа Проніна, вказаний регіон також потерпав від атаки ворожих дронів-камікадзе.

"Завдяки роботі наших Сил оборони, на території області не зафіксовано влучань в цивільну інфраструктуру, постраждалих також немає", – розповів посадовець.

Крім вищезгаданого, ворог вкотре атакував ударними дронами Київську область. Там тривога тривала майже всю ніч та оголошувалася тричі. Відомо, що в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Там також є збиті цілі.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів,

– йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Зауважимо, вночі ворог завдав удару 3 керованими авіаційними ракетами Х-59 та 29 ударними БпЛА типу "Шахед". Однак внаслідок протиповітряного бою наші оборонці неба змогли збити усі 29 безпілотників противника.