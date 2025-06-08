Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько дронов сбито во время ночной атаки

В ночь на 8 июня россияне атаковали 49-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Оккупанты запускали дроны с направлений:

Курск,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск – Россия.

Враг этой ночью также атаковал противокорабельной ракетой Оникс, которую запускал из Крыма и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, которые запускал из воздушного пространства ВОТ Запорожской области.

В Воздушных силах сообщили, что основные направления воздушного удара вражеских сил – Харьковщина и Донецкая область.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Юге, Севере и в Центре страны,

– говорится в сообщении.

Указывается, что 22 вражеские воздушные цели были сбиты огневыми средствами поражения, 18 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

В пресс-службе Воздушных сил сообщают, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения агрессора в 5 локациях.