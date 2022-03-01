Об этом заявила глава Минрегиона Ирина Верещук в своем обращении 1 марта, передает 24 канал.

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Враг избрал путь террора по отношению к гражданскому населению. Имею в виду прежде всего Донецкую и Луганскую области, города Волноваха, Северодонецк и другие,

– подчеркнула она.

По словам Верещук, они находятся под тотальным, сокрушительным огнем врага. Там происходит тотальная реальная гуманитарная катастрофа.

Враг обстреливает жилые кварталы. В городах отсутствуют электро- и водоснабжение. Люди вынуждены постоянно находиться в подвалах без воды и пищи. Среди них – женщины, дети, пенсионеры, люди с инвалидностью.

Однако как отметила министр, оккупанты не дают гуманитарных коридоров, чем в очередной раз нарушают все нормы международного права.

Полное обращение Ирины Верещук за 1 марта: смотрите видео

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