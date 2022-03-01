Про це заявила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у своєму звернення 1 березня, передає 24 канал.

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Ворог обрав шлях терору щодо цивільного населення. Маю на увазі перш за все Донецьку та Луганську області, міста Волноваха, Сєверодонецьк та інші,

– підкреслила вона.

За словами Верещук, вони перебувають під тотальним, нищівним вогнем ворога. Там відбувається тотальна реальна гуманітарна катастрофа.

Ворог обстрілює житлові квартали. У містах відсутні електро- та водопостачання. Люди вимушені постійно перебувати у підвалах без води та їжі. Серед них – жінки, діти, пенсіонери, люди з інвалідністю.

Однак як наголосила міністерка, окупанти не дають гуманітарних коридорів, чим чергове порушують усі норми міжнародного права.

Повне звернення Ірини Верещук за 1 березня: дивіться відео

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