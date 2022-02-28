Атака на гуманітарний конвой

Через нищівні обстріли цивільної інфраструктури населеного пункту Волноваха, була здійснена спроба евакуації мирних мешканців. Проте, російські окупанти завадили гуманітарній місії відкривши вогонь з реактивних систем залпового вогню "Град".

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Обстріл цивільного житла

Також, сьогодні загарбники цілеспрямовано обстріляли багатоповерхівки в одному зі спальних районів Сєвєродонецька. Серед цивільного населення є загиблі та поранені.

Українські захисники героїчно та мужньо стримують навалу агресора, а на деяких напрямках ефективно контратакують. Вірте в Збройні Сили України! Разом до перемоги,

– йдеться в повідомленні.

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