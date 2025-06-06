О пусках этих крылатых ракет с юга сообщили Воздушные силы. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология ночи Россия атакует ракетами и баллистикой, "Шахеды" движутся на Запад: где сейчас воздушная тревога

Ракетный обстрел Украины 6 июня: что известно

Ночью 6 июня враг атаковал с воздуха, сначала массированно применив ударные дроны-камикадзе, потом баллистику. Под ударом были по меньшей мере Киев и Чернигов, оттуда пули сообщения о взрывах и работе ПВО.

Также Воздушные силы в 02:40 сообщили в социальных сетях о пусках врагом крылатых ракет типа "Калибр" с юга. В то же время с этим известно, что Ту-95МС находятся в небе и уже совершили пусковые маневры.

Воздушная тревога продолжается, угроза актуальна для всех областей – позаботьтесь о безопасности.

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