Про пуски цих крилатих ракет із півдня повідомили Повітряні сили. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Ракетний обстріл України 6 червня: що відомо

Уночі 6 червня ворог атакував із повітря, спершу масовано застосувавши ударні дрони-камікадзе, потім балістику. Під ударом були щонайменше Київ та Чернігів, звідти пули повідомлення про вибухи та роботу ППО.

Також Повітряні сили о 02:40 повідомили у соціальних мережах про пуски ворогом крилатих ракет типу "Калібр" із півдня. Водночас із цим відомо, що Ту-95МС перебувають у небі та вже здійснили пускові маневри.

Повітряна тривога триває, загроза актуальна для всіх областей – подбайте про безпеку.

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