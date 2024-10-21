Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. В то же время боевая работа по "Шахедам" утром 21 октября еще продолжалась.

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Сколько целей врага сбила ПВО ночью

В Воздушных силах рассказали, что с 20:00 20 октября противник атакует Украину ракетами различных типов, ударными БПЛА типа "Шахед" и дронами неустановленного типа.

По состоянию на 09.30 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 119 средств воздушного нападения противника:

1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);

1 управляемая авиационная ракета Х-35 (из воздушного пространства в акватории Черного моря);

1 управляемая авиационная ракета Х-31П (из воздушного пространства в акватории Черного моря);

116 вражеских БПЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – Россия).

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В настоящее время есть подтверждение о сбивании 59 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях,

– отметили военные.



ПВО ночью сбила 59 вражеских "Шахедов" / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Кроме того, 45 российских беспилотников – локально потеряно. До 10 вражеских БПЛА еще находятся в воздушном пространстве Украины. По данным Воздушных сил, есть несколько попаданий беспилотников по гражданской инфраструктуре Украины.

Военные отметили, что боевая работа еще продолжается. А информация о количестве уничтоженных целей еще будет обновляться.