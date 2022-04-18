Как отметили в Генштабе ВСУ, при этом враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары. Делает он это по объектам критической инфраструктуры и домам гражданских жителей.

К теме Россияне пытаются установить полный контроль над Мариуполем: куда еще бросают основные усилия

На Донецком направлении враг пополняет запасы

На Донбассе россияне сконцентрировали основные усилия на Лимане, Кременной, Попасной и Рубежном. Также оккупанты пытаются установить полный контроль над городом Мариуполь. Штурмовые действия силы противника проводили в районах населенных пунктов Новотошковское, Авдеевка и Марьинка. Однако успеха в этом российские военные не добились.

В Донецком направлении противник восстанавливает боеспособность, для этого россияне активно пополняют свои запасы. Также они продолжают обстрел Северска и Покровского.

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