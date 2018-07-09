Враг обстреливает позиции ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В течение суток, 8 июля, российские оккупационные войска нарушали установленное перемирие почти на всей линии соприкосновения. Оккупационные войска России вели огонь с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Противник 21 раз прибег к огню по нашим позициям.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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За прошедшие сутки на Луганском направлении было тихо. Однако на Горловском и Светлодарском направлениях противник проявлял незначительную активность. Огонь по нашим позициям открывался в районе населенных пунктов Южное и Светлодарск. Там враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К сожалению, у Южного один украинский военнослужащий получил ранение,

– говорится в сообщении штаба.

На Донецком и Мариупольском направлениях за прошедшие сутки было горячо. Там враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Под огнем оккупантов находились защитники Авдеевки, Марьинки, Водяного, Широкино, Лебединского, Павлополя и Талаковки. На этих направлениях потерь среди украинских защитников нет.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск три раза нарушили режим прекращения огня. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксировано на Попаснянском и Мариупольском направлениях. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил возле Новозвановки и Водяного.

За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.

По уточненным данным разведки двое российских оккупантов получили ранения.