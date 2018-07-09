08:45
9 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 17°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    26°C 21°C
  • четверг
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Враг обстреливает позиции ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

53 Читати новину українською
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции ВСУ
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции ВСУ / 5.ua

В течение суток, 8 июля, российские оккупационные войска нарушали установленное перемирие почти на всей линии соприкосновения. Оккупационные войска России вели огонь с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Противник 21 раз прибег к огню по нашим позициям.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Читайте также: Под Мариуполем в общественном транспорте задержали пророссийского боевика

За прошедшие сутки на Луганском направлении было тихо. Однако на Горловском и Светлодарском направлениях противник проявлял незначительную активность. Огонь по нашим позициям открывался в районе населенных пунктов Южное и Светлодарск. Там враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К сожалению, у Южного один украинский военнослужащий получил ранение,
– говорится в сообщении штаба.

На Донецком и Мариупольском направлениях за прошедшие сутки было горячо. Там враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Под огнем оккупантов находились защитники Авдеевки, Марьинки, Водяного, Широкино, Лебединского, Павлополя и Талаковки. На этих направлениях потерь среди украинских защитников нет.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск три раза нарушили режим прекращения огня. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксировано на Попаснянском и Мариупольском направлениях. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил возле Новозвановки и Водяного.

За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.

По уточненным данным разведки двое российских оккупантов получили ранения.

 

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ненависть в очередях за едой и смертельные давки за пенсией – кошмары оккупированного Луганска
сегодня, 08:39 Ненависть в очередях за едой и смертельные давки за пенсией – кошмары оккупированного Луганска
Ольга Черненко 87
Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
8 июля, 22:00 Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1077
Самые смешные мемы недели: "кролики", "мальчик-сосунчик" и Федерика и Могерини в Раде
8 июля, 20:00 Самые смешные мемы недели: "кролики", "мальчик-сосунчик" и Федерика и Могерини в Раде
228
Жаркие поцелуи нардепов и закрытие Work and Travel в Украине – топ-5 видео недели
8 июля, 19:30 Жаркие поцелуи нардепов и закрытие Work and Travel в Украине – топ-5 видео недели
206
Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
8 июля, 19:01 Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
Блог Медіа 2608
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук