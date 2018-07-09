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Ворог обстрілює позиції ЗСУ з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

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Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції ЗСУ
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції ЗСУ / 5.ua

Протягом доби 8 липня російські окупаційні війська порушували встановлене перемир'я майже по всій лінії зіткнення. Окупаційні війська Росії вели вогонь із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Противник 21 раз вдався до вогню по наших позиціях.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил. 

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Минулої доби на Луганському напрямку було тихо. Проте на Горлівському та Світлодарському напрямках противник проявляв незначну активність. Вогонь по наших позиціях відкривався в районі населених пунктів Південне та Світлодарськ. Там ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Нажаль, біля Південного один український військовослужбовець отримав поранення,
– йдеться у повідомленні штабу. 

На Донецькому та Маріупольському напрямках минулої доби було найгарячіше. Там ворог з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 18 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил. Під вогнем окупантів перебували захисники Авдіївки, Мар'їнки, Водяного, Широкиного, Лебединського, Павлополя та Талаківки. На цих напрямках втрат серед українських захисників немає.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ три рази порушили режим припинення вогню. Провокації із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано на Попаснянському та Маріупольському напрямках. Вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Новозванівки та Водяного.

За поточну добу втрат серед захисників України немає.

За уточненими даними розвідки двоє російських окупантів дістали поранення.

 

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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