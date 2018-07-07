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Під Маріуполем у громадському транспорті затримали проросійського бойовика

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Бійці Нацгвардії
Бійці Нацгвардії / Фото з вільних джерел

У суботу, 7 липня, під Маріуполем співробітники Нацгвардії затримали проросійського бойовика, який воював на тимчасово окупованій територій Донеччини.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС.

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Бойовика "ДНР" виявили в пасажирському автобусі, який зупинили на блокпосту поблизу Маріуполя. Приміський рейсовий автобус слідував за маршрутом Маріуполь – Мангуш.

"Під час перевірки документів було виявлено, що один із пасажирів автобуса, житель села Бердянське Донецької області, має зв'язки з незаконними збройними формуваннями - так званою "ДНР", – йдеться у повідомленні.

Бойовика затримали і передали співробітникам поліції за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Маріуполя Нацгвардія
Джерело: 24 Канал
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