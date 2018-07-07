Під Маріуполем у громадському транспорті затримали проросійського бойовика
У суботу, 7 липня, під Маріуполем співробітники Нацгвардії затримали проросійського бойовика, який воював на тимчасово окупованій територій Донеччини.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС.
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Бойовика "ДНР" виявили в пасажирському автобусі, який зупинили на блокпосту поблизу Маріуполя. Приміський рейсовий автобус слідував за маршрутом Маріуполь – Мангуш.
"Під час перевірки документів було виявлено, що один із пасажирів автобуса, житель села Бердянське Донецької області, має зв'язки з незаконними збройними формуваннями - так званою "ДНР", – йдеться у повідомленні.
Бойовика затримали і передали співробітникам поліції за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).
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