Под Мариуполем в общественном транспорте задержали пророссийского боевика
В субботу, 7 июля, под Мариуполем сотрудники Нацгвардии задержали пророссийского боевика, который воевал на временно оккупированной территорий Донетчины.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.
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Боевика "ДНР" обнаружили в пассажирском автобусе, который остановили на блокпосту вблизи Мариуполя. Пригородный рейсовый автобус следовал по маршруту Мариуполь – Мангуш.
"Во время проверки документов было обнаружено, что один из пассажиров автобуса, житель села Бердянское Донецкой области, имеет связи с незаконными вооруженными формированиями так называемой "ДНР", – говорится в сообщении.
Боевика задержали и передали сотрудникам полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
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