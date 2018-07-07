Под Мариуполем в общественном транспорте задержали пророссийского боевика

В субботу, 7 июля, под Мариуполем сотрудники Нацгвардии задержали пророссийского боевика, который воевал на временно оккупированной территорий Донетчины.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

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Боевика "ДНР" обнаружили в пассажирском автобусе, который остановили на блокпосту вблизи Мариуполя. Пригородный рейсовый автобус следовал по маршруту Мариуполь – Мангуш.

"Во время проверки документов было обнаружено, что один из пассажиров автобуса, житель села Бердянское Донецкой области, имеет связи с незаконными вооруженными формированиями так называемой "ДНР", – говорится в сообщении.

Боевика задержали и передали сотрудникам полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).