13:46
6 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 16°C
  • суббота
    26°C 17°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Футбол без Путина. Наташи, которые спасают мир
Вєсті Кремля
22:27, 5 июля
Вести.UA. Огненная Тимошенко. Звездная война Гройсмана с контрабандой
Вєсті.UA
19:44, 5 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

ДТП в Мариуполе: 7 пострадавших, один автомобиль сгорел

85 Читати новину українською
ДТП в Мариуполе
ДТП в Мариуполе / ua.censor.net.ua

В пятницу, 6 июля, в Мариуполе Донецкой области произошло ДТП, в котором пострадали 7 человек. Маршрутка влетела в машины, которые столкнулись.

Об этом сообщает сайт города 0629.com.ua.

Читайте также: В Киеве произошло жуткое смертельное ДТП: фото 18+

Авария произошла в 6:37 на ул. Торговой. На дороге столкнулись два легковых автомобиля – Skoda Octavia и Logan, после чего в них въехало маршрутное такси №157. В результате столкновения Logan полностью сгорел.

ДТП у Маріуполі
ДТП в Мариуполе

На месте работали 12 бригад скорой помощи, сотрудники ГСЧС и патрульной полиции. Госпитализировали женщину и двух мужчин, которые находились в маршрутке. У них ушибы, ссадины, черепно-мозговые травмы.

Аварія у Маріуполі
Авария в Мариуполе

Трое водителей транспортных средств и один пассажир также получили травмы (невротические состояния, ушибы, ссадины), но от госпитализации отказались.Джерело: https://ua.censor.net.ua/p3075144

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Мариуполя
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какая страна заинтересовала Трампа на пару с Путиным для военного вторжения
сегодня, 13:03 Какая страна заинтересовала Трампа на пару с Путиным для военного вторжения
Іван Яковина 187
Эскалатор на киевском жд вокзале может починить только Илон Маск
сегодня, 12:01 Эскалатор на киевском жд вокзале может починить только Илон Маск
Ілля Кенігштейн 1085
Повышение тарифов: почему вся страна пронизана мазохизмом
сегодня, 11:07 Повышение тарифов: почему вся страна пронизана мазохизмом
Сергій Фурса 759
Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?
5 июля, 15:52 Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?
126
"Блимають і нічого не роблять": як Порошенко та політична еліта перетворились на окунів
сегодня, 09:00 "Блимають і нічого не роблять": як Порошенко та політична еліта перетворились на окунів
Віталій Шабунін 138
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук