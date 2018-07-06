ДТП в Мариуполе: 7 пострадавших, один автомобиль сгорел



ДТП в Мариуполе

На месте работали 12 бригад скорой помощи, сотрудники ГСЧС и патрульной полиции. Госпитализировали женщину и двух мужчин, которые находились в маршрутке. У них ушибы, ссадины, черепно-мозговые травмы.



Авария в Мариуполе

Трое водителей транспортных средств и один пассажир также получили травмы (невротические состояния, ушибы, ссадины), но от госпитализации отказались.Джерело: https://ua.censor.net.ua/p3075144