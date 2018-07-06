ДТП в Мариуполе: 7 пострадавших, один автомобиль сгорел

В пятницу, 6 июля, в Мариуполе Донецкой области произошло ДТП, в котором пострадали 7 человек. Маршрутка влетела в машины, которые столкнулись.
Об этом сообщает сайт города 0629.com.ua.
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Авария произошла в 6:37 на ул. Торговой. На дороге столкнулись два легковых автомобиля – Skoda Octavia и Logan, после чего в них въехало маршрутное такси №157. В результате столкновения Logan полностью сгорел.
ДТП в Мариуполе
На месте работали 12 бригад скорой помощи, сотрудники ГСЧС и патрульной полиции. Госпитализировали женщину и двух мужчин, которые находились в маршрутке. У них ушибы, ссадины, черепно-мозговые травмы.
Авария в Мариуполе
Трое водителей транспортных средств и один пассажир также получили травмы (невротические состояния, ушибы, ссадины), но от госпитализации отказались.Джерело: https://ua.censor.net.ua/p3075144