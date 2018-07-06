ДТП у Маріуполі: 7 постраждалих, один автомобіль згорів

Аварія сталася о 6:37 на вул. Торговій. На дорозі зіткнулися два легкові автомобілі – Skoda Octavia і Logan, після чого в них в'їхало маршрутне таксі №157. Унаслідок зіткнення Logan повністю згорів.
ДТП у Маріуполі
На місці працювали 12 бригад швидкої допомоги, співробітники ДСНС і патрульної поліції. Госпіталізовано жінку і двох чоловіків, які перебували в маршрутці. У них забої, садна, черепно-мозкові травми.
Аварія у Маріуполі
Троє водіїв транспортних засобів та один пасажир також дістали травми (невротичні стани, забиті місця, садна), але від госпіталізації вони відмовилися.