Как подчеркнул Ирпенский городской глава Александр Маркушин, враг был остановлен ценой человеческих потерь и почти полного разрушения города.

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В понедельник, 4 апреля, легендарный мост, под которым эвакуировали тысячи людей, посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Обращаюсь к руководству государства и международным партнерам Украины помочь в восстановлении инфраструктуры Ирпеня и оказать помощь техникой для расчистки последствий разрушения в Ирпене и восстановления города.

Искренне верю в помощь, город почти разрушен, но в него вскоре будут возвращаться люди,

– отметил Маркушин.

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Отметим, что возле Ирпеня в результате обстрелов и авиаударов были большие разрушения жилого сектора и повреждена инфраструктура. Русские полностью уничтожили мост. Ирпень от российских захватчиков освободили 28 марта.

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