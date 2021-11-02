Оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. В то же время украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил.

Обратите внимание Только за 2 суток: ОБСЕ зафиксировала почти 1500 нарушений "тишины" на Донбассе

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

– говорится в сообщении.

Командование и личный состав ООС выразили соболезнования близким героя, который отдал свою жизнь за Украину.

На Донбассе погиб военный Рачугин

На Донбассе 27 октября российские наемники убили воина Виктора Рачугина.

Украинский защитник проходил службу старшим оператором отделения противотанкового взвода механического батальона 17 отдельной бригады.

Герой погиб во время обстрела в районе населенного пункта Новотошковское Луганской области.

У воина остался маленький сын.

Сообщение ООС:

Утренняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 2 ноября 2021 года

Слава Украине!

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, вооруженные формирования Российской Федерации и дальше осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

За минувшие сутки, 1 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Вблизи НОВОЛУГАНСКОГО враг восемь раз обстреливал позиции наших защитников, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку от СВЕТЛОДАРСКА и ВОДЯНОГО, российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Возле АВДЕЕВКИ оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм.

На вооруженные провокации украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить огневую активность.

По состоянию на 7 часов утра, 2 ноября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

По нашим позициям в направлении ПАВЛОПОЛЯ противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил и продолжают выполнять задания по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Вместе к победе!

Слава Украине!