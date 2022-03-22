Оккупанты не позволили проехать гуманитарной колонне уже на первом блокпосту. Об этом сообщила Ирина Верещук во время телемарафона 22 марта, рассказывает 24 канал.

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Гуманитарную колонну сформировали 20 марта, но реализовать помощь так и не удалось.

Мы два дня назад сформировали гуманитарную колонну из 14 грузовиков медикаментов, продуктов столь необходимых людям. И на первом же блокпосте оккупанты не позволили проехать. И мы вынуждены были закрыть этот гуманитарный коридор,

– говорит Верещук.

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