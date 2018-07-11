Врагу нанесены потери: один пророссийский боец подорвался на "растяжке"

За минувшие сутки ни один наш защитник не получил ранения, хотя российско-оккупационные войска продолжают игнорировать установленное "хлебное перемирие". Почти по всей линии соприкосновения враг бил по нашим позициям – в целом аж 20 раз. Горячей оставалась ситуация на Мариупольском направлении.

Об этом рассказал корреспондент 24 канала Алексей Годзенко.

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Ситуация такая же, как и несколько предыдущих дней. Два десятка обстрелов из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и различных систем гранатометов. Спокойнее, традиционно, на Луганщине. Там враг хоть и стреляет, но не слишком активно.

Сегодня немного тише, чем предыдущие дни, стало на Светлодарской дуге, но вот южнее оккупированной Горловки наши позиции продолжают обстреливать, то есть это окраине Донецка, Авдеевка, Марьинка.

Самые серьезные обстрелы вблизи Мариуполя, там позиции нашей морской пехоты накрывают наиболее сильно. Однако стоит отметить, что за эти сутки ни один украинский боец ​​не пострадал. Разведка докладывает, что у врага один подорвался на "растяжке".