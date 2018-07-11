Ворогу завдано втрати: один проросійський боєць підірвався на "розтяжці"

За минулу добу жоден наш захисник не отримав поранення, хоча російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати встановлене "хлібне перемир’я". Майже по всій лінії зіткнення ворог гатив по наших позиціях – загалом аж 20 разів. Найгарячішою залишалася ситуація на Маріупольському напрямку.

Про це розповів кореспондент 24 каналу Олексій Годзенко.

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Ситуація така ж, як і декілька попередніх днів. Два десятки обстрілів зі стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів та різних систем гранатометів. Найспокійніше, традиційно, на Луганщині. Там ворог хоча й стріляє, проте не надто активно.

Сьогодні трішки тихіше, ніж попередні дні, стало на Світлодарській дузі, але от південніше окупованої Горлівки наші позиції продовжують обстрілювати, тобто це околиці Донецька, Авдіївка, Мар’їнка.

Найсерйозніші обстріли поблизу Маріуполя, там позиції нашої морської піхоти накривають найсильніше. Проте варто зазначити, що за цю добу жоден український боєць не постраждав. Розвідка доповідає, що у ворога один підірвався на "розтяжці".