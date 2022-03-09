Пресс-служба ГСЧС Украины сообщила, что к аварийно-спасательным работам привлекли дежурный караул 5-й Государственной пожарно-спасательной части. Он выехал на место происшествия около 01:40.

Заметьте ГСЧС получила 14 спасательных автомобилей и 2 гумконвоя

Благодаря оперативным действиям спасателей и местного населения из-под завалов домов удалось спасти 5 человек – из них 2 ребенка,

– говорится в сообщении.

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