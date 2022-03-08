Зарубежные партнеры 7 марта передали 14 пожарно-спасательных автомобилей. Кроме этого, ГСЧС получила 2 автомобиля гуманитарной помощи с пожарно-спасательным имуществом.
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"С начала войны для ГСЧС передали 41 автомобиль, 41 железнодорожный вагон и 3 самолета с гуманитарными грузами, а также 91 специальный спасательный автомобиль", – написали спасатели.
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Текст публикации телеграм-канала ГСЧС
Налажен механизм координации и транспортировки международной помощи.
Так, в течение 7 марта от иностранных партнеров получено 14 пожарно-спасательных автомобилей, 2 автомобиля гуманитарной помощи с пожарно-спасательным имуществом.
С начала войны для ГСЧС переданы, 41 автомобиль, 41 железнодорожный вагон и 3 самолета с гуманитарными грузами, а также 91 специальный спасательный автомобиль.
Спасибо нашим международным партнерам! Вместе к победе!