Закордонні партнери 7 березня передали 14 пожежно-рятувальних автомобілів. Крім цього, ДСНС отримала 2 автомобілі гуманітарної допомоги з пожежно-рятувальним майном.

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"Від початку війни для ДСНС передали 41 автомобіль, 41 залізничний вагон та 3 літаки з гуманітарними вантажами, а також 91 спеціальний рятувальний автомобіль", – написали рятувальники.

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Текст публікації телеграм-каналу ДСНС

Налагоджено механізм координації та транспортування міжнародної допомоги.



Так, протягом 7 березня від іноземних партнерів отримано 14 пожежно-рятувальних автомобілів, 2 автомобілі гуманітарної допомоги з пожежно-рятувальним майном.



Від початку війни для ДСНС передано, 41 автомобіль, 41 залізничний вагон та 3 літаки з гуманітарними вантажами, а також 91 спеціальний рятувальний автомобіль.



Дякуємо нашим міжнародним партнерам! Разом до перемоги!