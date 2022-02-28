Россия пытается прорваться к Киеву своими войсками. Кроме того, в украинских городах работают вражеские ДРГ.

Стоит внимания Уже не проснутся: ВСУ атаковали колонну вражеской техники под Макаровым

Вооруженные Силы ведут систематическую борьбу с малочисленными ДРГ численностью 3-15 человек с оружием.

Однако в некоторых случаях им удалось захватить форму ВСУ. Но они вынуждены использовать бронежилеты российской армии, чем и выдают себя.

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