Росія намагається прорватися до Києва своїми військами. Окрім того, в українських містах працюють ворожі ДРГ.

Варте уваги Вже не прокинуться: ЗСУ атакували колону ворожої техніки під Макаровим

Збройні Сили ведуть систематичну боротьбу з малочисельними ДРГ чисельністю 3-15 осіб зі зброєю.

Однак у деяких випадках їм вдалося захопити форму ЗСУ. Та вони змушені використовувати бронежилети як в російської армії, чим і видають себе.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини!