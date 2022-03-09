Захватчикам очень не нравится, что украинцы не встречают их с цветами и верят в ВСУ и правительство. Поэтому враги распространяют всевозможные фейки в соцсетях.

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Враг хочет подорвать доверие к украинским властям

В Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию о войне в Украине по состоянию на 18:00 9 марта. Там отметили, что российские оккупанты – деморализованные. Их психологическое состояние стремительно ухудшается.

В то же время, подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах,

– говорится в сообщении.

Украинцев призывали сохранять спокойствие, верить в наших защитников и доверять только проверенным источникам информации.

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