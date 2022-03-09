Загарбникам дуже не подобається, що українці не зустрічають їх з квітами та вірять у ЗСУ та уряд. Тому вороги поширюють різноманітні фейки у соцмережах.
Актуально Авіаудар по лікарні в Маріуполі: опублікували жахливі фото
Ворог хоче підірвати довіру до української влади
У Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію щодо війни в Україні станом на 18:00 9 березня. Там зазначили, що російські окупанти – деморалізовані. Їхній психологічний стан стрімко погіршується.
Водночас підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української державної влади на місцях,
– мовиться у повідомленні.
Українців закликали зберігати спокій, вірити у наших захисників та довіряти лише перевіреним джерелам інформації.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Буде цікаво – Пропагандист Соловйов почав визнавати поразку Росії