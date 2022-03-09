Загарбникам дуже не подобається, що українці не зустрічають їх з квітами та вірять у ЗСУ та уряд. Тому вороги поширюють різноманітні фейки у соцмережах.

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Ворог хоче підірвати довіру до української влади

У Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію щодо війни в Україні станом на 18:00 9 березня. Там зазначили, що російські окупанти – деморалізовані. Їхній психологічний стан стрімко погіршується.

Водночас підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української державної влади на місцях,

– мовиться у повідомленні.

Українців закликали зберігати спокій, вірити у наших захисників та довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

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