Сейчас нельзя приступить к ликвидации последствий обстрела из-за поврежденного газопровода. Журналистам 24 канала удалось побывать на месте событий.
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Что известно об обстреле
Спасатели подтвердили, что в результате вражеского обстрела погибли двое мужчин. Один чудом спасся, ведь в момент взрыва находился в подвале.
Возможно, под завалами жилого дома находятся еще три человека. Поисковые работы продолжаются.
Оккупанты развалили жилой дом в центре города / Фото 24 канала
Разбирать завалы спасатели пока не могут, ведь только потушили пожар. Им следует закрыть трубу и только тогда ликвидировать последствия.
Какая ситуация в Харькове
Для харьковчан организуют эвакуационные поезда с вокзала, чтобы люди могли покинуть город. С помощью волонтеров людей вывозят и на бесплатных автобусах – в Полтаву, Днепр.
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Боевики беспощадно били ночью и утром 14 марта. Большой пожар произошел на автогенном заводе Выгорело примерно 800 квадратных метров. Спасатели работают круглосуточно, чтобы разбирать завалы и находить под ними людей.
Что известно о последствиях нового обстрела Харькова: смотрите видео