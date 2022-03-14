Наразі не можна приступити до ліквідації наслідків обстрілу через пошкоджений газопровід. Журналістам 24 каналу вдалось побувати на місці подій.

Зверніть увагу Окупанти обстріляли житловий будинок біля Харківської ОДА

Що відомо про обстріл

Рятувальники підтвердили, що внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє чоловіків. Один дивом врятувався, адже в момент вибуху перебував в підвалі.

Можливо, під завалами житлового будинку перебуває ще три людини. Пошукові роботи продовжують.

Окупанти розвалили житлових будинок в центрі міста / Фото 24 каналу



Розбирати завали рятувальники поки не можуть, адже тільки загасили пожежу. Їм потрібно закрити трубу і тільки тоді ліквідовувати наслідки.

Яка ситуація в Харкові

Для харків'ян організовувають евакуаційні поїзди з вокзалу, аби люди могли покинути місто. З допомогою волонтерів людей вивозять і на безкоштовних автобусах – на Полтаву, Дніпро.

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Бойовики нещадно гатили вночі та зранку 14 березня. Велика пожежа сталась на автогенному заводі. Вигоріло приблизно 800 квадратних метрів. Рятувальники працюють цілодобово, щоб розбирати завали і знаходити під ними людей.

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