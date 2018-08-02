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Вражеский снайпер дерзко работал в Красногоровке: видео боя

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Беспокойными были сутки на фронте, пятеро наших военных ранены, а один – пропал.

Сейчас продолжаются его поиски. В общем, боевики 21 раз открывали огонь по нашим позициям. Российские наемники применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП у Крымского, Гнутово и Широкино. А у Красногоровки снайпер боевиков среди бела дня открыл огонь в сторону наших защитников.

В то время там находилась съемочная группа 24 канала.

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Еще по дороге на позиции 28-й бригады близ Красногоровки слышны звуки перемирия. Очевидно празднование дня ВДВ у боевиков в разгаре. Хотя по словам бойцов, это норма для врага – стрелять даже днем. "Каждый день. Бывает днем. Бывает ночью, когда в них. Как говорится, какое настроение", – комментирует военнослужащий 28-й бригады ВСУ Сергей.

Для 28-й бригады Красногоровка – город не нов. Они воевали здесь в 2015 году, когда террористы пытались выбить украинских бойцов отсюда. Мирон – один из тех, кто принимал участие в обороне Красногоровки тогда. С тех пор наши Вооруженные Силы существенно продвинулись вперед.

Фактически, так, домой вернулся. Эти позиции были сепаратистов,
– рассказал военнослужащий 28-й бригады ВСУ Мирон.

Вдруг тишина в окрестностях Красногоровки закончилась. Снайпер заметил движение на позициях и открыл огонь, работал крупным калибром. Бойцам 28-й несколько раз пришлось браться за пулемет. Больше выстрелов с той стороны не было. Уже возвращаясь, бойцы демонстрировали, что прилетело на позиции.

красногорівка
Пуля прилетела на позиции, где бойцы ВСУ были каких-то 10 минут назад

"Эффективная штука, от головы ничего не остается", – сказал военнослужащий 28-й бригады ВСУ Виталий.

Попали ли бойцы Вооруженных Сил в снайпера – неизвестно. Возможно, напуганный, ушел праздновать день ВДВ в фонтане, а не с винтовкой в руках. А возможно остался навечно в донбасских степях.

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Красногоровка Вооруженные Силы Украины Украина – Россия
Источник: 24 канал
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