Ворожий снайпер зухвало працював у Красногорівці: відео бою

Неспокійною була доба на фронті, п'ятеро наших військових поранені, а один – зник.

Зараз тривають його пошуки. Загалом, бойовики 21 раз відкривали вогонь по наших позиціях. Російські найманці застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та озброєння БМП біля Кримського, Гнутового та Широкиного. А біля Красногорівки снайпер бойовиків серед білого дня відкрив вогонь в бік наших захисників.

У той час там перебувала знімальна група 24 каналу.

Читайте також: До київського госпіталю прибув черговий борт з пораненими на Донбасі: потрібна допомога

Ще дорогою на позиції 28-ї бригади поблизу Красногорівки, чутно звуки перемир'я. Вочевидь святкування дня ВДВ для у бойовиків у розпалі. Хоча за словами бійців, це норма для ворога – стріляти навіть вдень. "Кожен день. Буває вдень. буває вночі, коли в них. як то кажуть, який настрій", – коментує військовослужбовець 28-ї бригади ЗСУ Сергій.

Для 28-ї бригади Красногорівка – місто не нове. Вони воювали тут у 2015 році, коли терористи намагались вибити українських армійців звідси. Мирон – один з тих, хто брав участь в обороні Красногорівки тоді. З того часу, наші Збройні Сили суттєво просунулись вперед.

Фактично, так, додому повернувся. Ці позиції були сепаратистів,

– розповів військовослужбовець 28-ї бригади ЗСУ Мирон.

Раптом тиша на околицях Красногорівки закінчилась. Снайпер помітив рух на позиціях та відкрив вогонь, працював крупним калібром. Бійцям 28-ї декілька разів довелось братись за кулемет. Більше пострілів з тієї сторони не було. Вже повертаючись, бійці демонстрували, що прилетіло на позиції.



Куля прилетіла на ті позиції, де бійці ЗСУ були якихось 10 хвилин тому

"Ефективна штука, від голови нічого не залишається", – сказав військовослужбовець 28-ї бригади ЗСУ Віталій.

Чи поцілили бійці Збройних Сил снайпера – невідомо. Можливо, наляканий пішов святкувати день ВДВ у фонтані, а не з гвинтівкою в руках. А можливо залишився навічно у донбаських степах.