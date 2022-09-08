Об этом 8 сентября написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
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"Все, кто овладел собой в эти дни и не распространял ничего о "контрнаступлении" и освобожденных населенных пунктах до официального обнародования, помог ВСУ", – сказала Маляр.
Вредит и мешает
По словам Маляр, терпение и молчание принесли для Украины освобождение более тысячи квадратных километров территорий от российских убийц. В частности, защитники деоккупировали несколько десятков населенных пунктов на херсонском и харьковском направлениях.
Оборонительная операция продолжается. Мы продолжаем помогать силам обороны информационной дисциплиной,
– сказала Маляр.
Она добавила, что были и люди, которые не могли сдержать себя и искали момент для хайпа. Они публиковали оперативную информацию с фронтов до официальных сообщений. Маляр подчеркнула, что это мешало и вредило военным.
Не будет быстрых побед
Общественный деятель, военнослужащий ВСУ и спикер InformNapalm. Михаил Макарук отметил, что важно сейчас не делать преждевременных выводов и прислушиваться прежде всего к Генштабу. Он подчеркнул, что в наступательной операции много значит информационная составляющая.
По словам Макарука, мы уже имели негативный опыт в начале российского вторжения в 2014 – 2015 годах. Тогда народные депутаты освещали отдельные спецоперации. Из-за этого они были неудачными. В частности, в Дебальцево.
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"Доверие украинцев к Вооруженным Силам велико. Общество хочет скорых больших операций и быстрого освобождения всего, постоянного освободительного хайпа, что мы добились побед. Однако так не будет", – добавил Макарук.
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