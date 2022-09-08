Про це 8 вересня написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
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"Всі, хто опанував себе у ці дні і не ширив нічого про "контрнаступ" та звільнені населені пункти до офіційного оприлюднення, допоміг ЗСУ", – сказала Маляр.
Шкодить та заважає
За словами Маляр, терпіння та мовчання принесли для України звільнення більше ніж тисячі квадратних кілометрів територій від російських вбивць. Зокрема, захисники деокупували кілька десятків населених пунктів на херсонському та харківському напрямках.
Оборонна операція триває. Ми продовжуємо допомагати силам оборони інформаційною дисципліною,
– сказала Маляр.
Вона додала, що були й люди, які не могли себе стримати та шукали момент для хайпу. Вони публікували оперативну інформацію з фронтів до офіційних повідомлень. Маляр наголосила, що це заважало й шкодило військовим.
Не буде швидких перемог
Громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ та речник InformNapalm.Михайло Макарук зазначив, що важливо зараз не робити передчасних висновків і дослухатися насамперед до Генштабу. Він наголосив, що у наступальній операції багато важить інформаційна складова.
За словами Макарука, ми вже мали негативний досвід на початку російського вторгнення у 2014 – 2015 роках. Тоді народні депутати висвітлювали окремі спецоперації. Через це вони були невдалими. Зокрема, у Дебальцевому.
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"Довіра українців до Збройних Сил велика. Суспільство хоче швидких великих операцій і швидкого звільнення всього, постійного визвольного хайпу, що ми досягли перемог. Проте так не буде", – додав Макарук.
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