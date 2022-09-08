Про це 8 вересня написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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"Всі, хто опанував себе у ці дні і не ширив нічого про "контрнаступ" та звільнені населені пункти до офіційного оприлюднення, допоміг ЗСУ", – сказала Маляр.

Шкодить та заважає

За словами Маляр, терпіння та мовчання принесли для України звільнення більше ніж тисячі квадратних кілометрів територій від російських вбивць. Зокрема, захисники деокупували кілька десятків населених пунктів на херсонському та харківському напрямках.

Оборонна операція триває. Ми продовжуємо допомагати силам оборони інформаційною дисципліною,

– сказала Маляр.

Вона додала, що були й люди, які не могли себе стримати та шукали момент для хайпу. Вони публікували оперативну інформацію з фронтів до офіційних повідомлень. Маляр наголосила, що це заважало й шкодило військовим.