Михаил Подоляк упомянул о ситуации с "Северным потоком-2".
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Подоляк об эмбарго на российскую нефть
Советник главы ОП напомнил, когда Украина говорила, что российский газопровод имеет прямое отношение к безопасности, то в ответ мы слышали призывы не спекулировать вопросами безопасности в контексте бизнеса.
Подоляк добавил, что сейчас Украина выступает со следующим меседжем: если не ввести полное нефтяное эмбарго, то Европу рано или поздно ждет война.
Времени сомневаться больше нет,
– подчеркнул Подоляк.
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