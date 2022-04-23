Михаил Подоляк упомянул о ситуации с "Северным потоком-2".

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Подоляк об эмбарго на российскую нефть

Советник главы ОП напомнил, когда Украина говорила, что российский газопровод имеет прямое отношение к безопасности, то в ответ мы слышали призывы не спекулировать вопросами безопасности в контексте бизнеса.

Подоляк добавил, что сейчас Украина выступает со следующим меседжем: если не ввести полное нефтяное эмбарго, то Европу рано или поздно ждет война.

Времени сомневаться больше нет,

– подчеркнул Подоляк.

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