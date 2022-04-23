Михайло Подоляк згадав про ситуацію з "Північним потоком-2".
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Подоляк про ембарго на російську нафту
Радник голови ОП нагадав, коли Україна говорила, що російський газопровід має безпосереднє відношення до безпеки, то у відповідь ми чули заклики не спекулювати питаннями безпеки у контексті бізнесу.
Подоляк додав, що зараз Україна виступає з наступним меседжем: якщо не запровадити повне нафтове ембарго, то на Європу рано чи пізно чекає війні.
Часу вагатися більше немає,
– наголосив Подоляк.
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