Времени на роспуск парламента уже нет, - юрист

Юрист, народный депутат Леонид Емец отметил, что люди ошибаются, считая, что парламент можно досрочно распустить до 27 мая, потому что юридически правильно считать – до 27 апреля.

Ведь в конце мая это делать уже поздно, за полгода до парламентских выборов нельзя объявлять перевыборы, передает корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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Леонид Емец отметил, что этот парламент нужно не распускать, а заставить работать как следует – принять те законопроекты, которые ожидает от них общество.

Досрочный роспуск Верховной Рады возможен, согласно Конституции, при трех условиях. Один из них – это отсутствие коалиции, не сформирование правительства и тому подобное. На сегодня юридические основания допускают роспуск парламента исключительно до 27 апреля. Эта идея возникла из-за невыполнения парламентом своих обязательств,

– заявил Емец.

Видеокомментарий нардепа о роспуске парламента:

Однако депутаты уверяют, что как можно быстрее нужно принимать другое решение – закон об импичменте Президента. Таких в парламенте сейчас 5. А глава парламента Андрей Парубий считает, что одновременно с этим законом нужно принять еще один, в котором прописано ограничение президентской власти к конституционным полномочиям и урегулирование между ветвями власти.

В то же время в "Самопомочи" заявили, что готовы голосовать за это решение только в комплексе с законом об отмене депутатской неприкосновенности.

Эти законопроекты должны рассмотреть в среду, 24 апреля, на профильном комитете. За эти решения нардепы будут голосовать при принятии закона о государственном языке, который они рассматривают уже три недели.

Официальные результаты выборов президента?

В Украине завершился второй тур выборов президента Украины. ЦИК уже подсчитала 99,92% голосов – Владимир Зеленский пока получил 73,23% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Поэтому, разрыв между кандидатами – более 48%. Еще 2.31% избирательных бюллетеней ЦИК признала недействительными по Украине.



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