Оккупанты не оставляют попыток начать сотрудничать с населением тех городов, которые они временно захватили. Об этом в фейсбуке отмечает Генштаб ВСУ.

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Оккупанты пытаются договориться с местным населением

Поэтому у них не остается ничего лучше, чем использовать свой любимый метод – пропаганду. Причем работает агрессивная версия. Агрессоры распространяют пророссийские месседжи для того, чтобы договориться с горожанами.

Также в Генштабе отмечают, что на Херсонщине враг пытается ввести административно-полицейский режим. Оккупанты уже создают систему комендатур для того, чтобы поддержать "порядок" во временно занятых населенных пунктах.

Мы же напоминаем, что россияне будут продолжать подавать информацию о капитуляции украинской стороны. Это фейк, в который не стоит верить ни жителям временно подконтрольных территорий, ни остальным украинцам. Мы не сдадимся и победим, ведь мы на своей земле, а оккупанты будут в ней!

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