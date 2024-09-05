Олег Гуляк будет временно возглавлять Укроборонпром. Такое решение принял Наблюдательный совет концерна после того, как бывший руководитель Герман Сметанин был назначен Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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Что известно об Олеге Гуляке

Известно, что с июля 2024 года Олег Гуляк работал советником генерального директора по военному сотрудничеству Укроборонпрома, укрепляя связи компании с Силами обороны.

Олег Гуляк в Вооруженных силах Украины с 1993 года. Начинал свою военную карьеру в должности заместителя командира разведывательной роты аэромобильной дивизии. Участник русско-украинской войны. В 2021 – 2024 годах – командующий Силами логистики Вооруженных Сил Украины.



Его многолетний военный опыт и управленческие качества пока незаменимы для решения тех задач, которые стоят перед Укроборонпромом,

– говорится в сообщении концерна.

В то же время, в кратчайшие сроки Наблюдательным советом будет объявлен подбор на должность генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".