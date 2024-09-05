Олег Гуляк тимчасово очолюватиме Укроборонпром. Таке рішення ухвалила Наглядова рада концерну після того, як колишнього керівника Германа Сметаніна було призначено Міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

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Що відомо про Олега Гуляка

Відомо, що з липня 2024 року Олег Гуляк працював радником генерального директора з питань військового співробітництва Укроборонпрому, зміцнюючи зв’язки компанії із Силами оборони.



Олег Гуляк у Збройних Силах України з 1993 року. Розпочинав свою військову кар’єру на посаді заступника командира розвідувальної роти аеромобільної дивізії. Учасник російсько-української війни. У 2021 – 2024 роках – командувач Сил логістики Збройних Сил України.



Його багаторічний військовий досвід та управлінські якості наразі є незамінними для вирішення тих задач, які стоять перед Укроборонпромом,

– йдеться у повідомленні концерну.

Водночас у найкоротші терміни Наглядовою радою буде оголошено підбір на посаду генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".