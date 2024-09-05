Відповідну інформацію оприлюднив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Ярослав Железняк. "За" проголосували 247 депутатів.

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Сметанін став новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості

Рада призначила Германа Сметаніна на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. ЗА – 247,

– розповів Железняк.

До цього, у квітні 2023 року Сметаніна перевели на посаду гендиректора заводу імені Малишева. Він пробув на посаді кілька місяців, але за цей час підприємство більш ніж у 3,3 раза збільшило обсяг виробництва товарної продукції та почало отримувати прибуток.

Вже 28 червня 2023 року він очолив Укроборонпром. Експертна організація StateWatch позитивно сприйняла цю новину, оскільки Сметанін був саме "виробником". Він не мав ніяких родинних зв'язків, дотичних до політиків чи чиновників у цій сфері.



Герман Сметанін став новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості / Фото Ярослава Железняка

В Оборонпромі вже відреагували на призначення Сметаніна та написали наступне: "Вітаємо з призначенням! Пишаємось. Разом до перемоги".