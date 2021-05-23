Марафон начался примерно в 13:00 в субботу, 22 мая. Внезапно в горах поднялся штормовой ветер, ледяной дождь с градом.
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Резкое изменение погоды привело к переохлаждению участников марафона, многие из них пропали во время прохождения дистанции.
Поэтому организаторы решили остановить соревнования. Началась спасательная операция, пропавших разыскивали более 1 000 человек.
Они столкнулись со сложностями из-за местного ландшафта, снижения температуры ночью, а также отсутствия хорошей связи.
Спасатели объяснили, что трагедия произошла, в частности, из-за низких температур. Ведь марафонцы не имели соответствующей одежды.
По информации издания People's Daily, местные власти уже сформировали группу для углубленного расследования причин инцидента.