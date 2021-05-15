По состоянию на 15 мая жертвами торнадо в Ухане стали уже 6 человек. Кроме того, более 40 пострадавших пришлось госпитализировать.

Всего в результате чрезвычайной ситуации травмы получили более 200 человек. Сейчас спасатели ликвидируют последствия трагедии.

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Торнадо начался вечером 14 мая. Тогда в некоторых районах Уханя зафиксировали сильный ветер. Его скорость достигала 24 метров в секунду.

Непогода разрушила 85 зданий. Кроме того, известно о по меньшей мере 400 поврежденных домах.

Порывы ветра привели к тому, что на некоторых улицах упали деревья.

Городские власти оперативно отреагировали на трагедию и привлекли к спасательной операции различные службы. Спасатели разбирают завалы, к поиску возможных пострадавших привлекли специально натренированных собак.

Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Обратите внимание! Ухань – город в китайской провинции Хубэй. Именно там зафиксировали первого зараженного коронавирусом.

Торнадо в Ухане: смотрите видео