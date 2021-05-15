Станом на 15 травня жертвами торнадо в Ухані стали вже 6 людей. Окрім того, понад 40 постраждалих довелося госпіталізувати.

Загалом внаслідок надзвичайної ситуації травми отримали понад 200 людей. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки трагедії.

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Торнадо розпочався увечері 14 травня. Тоді у деяких районах Уханю зафіксували сильний вітер. Його швидкість сягала 24 метрів за секунду.

Негода зруйнувала 85 будівель. Окрім того, відомо про щонайменше 400 пошкоджених будинків.

Пориви вітру призвели до того, що на деяких вулицях впали дерева.

Міська влада оперативно зреагувала на трагедію та залучила до рятувальної операції різні служби. Рятувальники розбирають завали, до пошуку можливих постраждалих залучили спеціально натренованих собак.

Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Зверніть увагу! Ухань – місто у китайській провінції Хубей. Саме там зафіксували першого зараженого коронавірусом.

Торнадо в Ухані: дивіться відео