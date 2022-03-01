Об этом сообщил организатор информационной самообороны Новой Каховки Сергей Цигипа. По его словам, в селе осталась супружеская пара стариков, которые хотели бы эвакуироваться.

Внимание Оккупанты распространяют циничные фейки о "минировании составов с аммиаком"

Есть еще запросы на вывоз, например, в с.Веселом старенькие супруги не смогли выехать. Информацию по Казачьему и Веселому пока уточняем. Главное без паники! Все будет Украина!

– написал Цигипа.

Жители сел Казацкое и Веселое просили о спасении. Люди заявляли, что оказались в "котле" – "зажатые между российскими войсками, удерживающими Каховскую ГЭС, и украинской обороной" – без света, воды и еды.

Полный текст сообщения

Эвакуацией "зеленым коридором" жителей Казацкого и Веселого в Новую Каховку автобусами лично занимались: заместитель мэра Олег Тарабака, секретарь горсовета Дмитрий Васильев, директор КП "Автоцентр" – А.Овчаров, водители – М. Бумелик. и А.Батарейный, ветераны АТО с Муниципальной охраны – Новая Каховка Евгений Луцкий Леонид Кондрат, А. Карпов. Спасибо!

Но есть еще запросы на вывоз, например, в с.Веселом по ул.Северная, 17 старики не смогли выехать, раскажем Ольгу Николаевну Крецул, ул. Северная, 17 . Информацию по Казачьему и Веселому пока уточняем, главное без паники! Все будет Украина!



Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.