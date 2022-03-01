Про це повідомив організатор інформаційної самооборони Нової Каховки Сергій Цигипа. За його словами, в селі залишилось подружжя стареньких, які хотіли б евакуюватись.

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Є ще запити на вивіз, наприклад, в селі Веселому стареньке подружжя не змогло виїхати. Інформацію по Козацькому та Веселому наразі уточнюємо. Головне без паніки! Все буде Україна!

– написав Цигипа.

Жителі сіл Козацьке та Веселе просили про порятунок. Люди заявляли, що опинилися в "котлі" – "затиснуті між російськими військами, що утримують Каховську ГЕС, та українською обороною" – без світла, води і їжі.

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Евакуацією "зеленим коридором" мешканців Казацького та Веселого до Нової Каховки автобусами особисто займалися: заступник мера Олег Тарабака, секретар міськради Дмитро Васильєв, директор КП "Автоцентр"- О.Овчаров, водії - М. Бумелик. та А.Батарейний, ветерани АТО з Муніципальна охорона - Нова Каховка - Евгений Луцкий Леонід Кондрат, А. Карпов. Дякуємо!

Але є ще запити на вивіз, наприклад, в с.Веселому по вул.Північна, 17 стареньке подружжя не змогло виїхати, розшкуємо Ольгу Миколаївну Крецул, вул. Північна, 17 . Інформацію по Козацькому та Веселому наразі уточнюємо, головне без паніки! Все буде Україна!



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