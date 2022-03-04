Проект запланирован мемориальным центром Холокоста Бабий Яр в рамках государственно-частного партнерства.

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Кроме того, на расстоянии 10 метров от здания "Авангарда", куда ударила ракета, в здании бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища, планировалось открытие Музея жертв и забвения трагедии Бабьего Яра.

Известно, что охрана Мемориала задержала корректировщика огня во время обстрела урочища и передала его в СБУ. Кроме того, 4 марта возле инсталляции "Зеркальное поле" задержали еще одного корректировщика с маяками для артиллерии.

Вблизи "Авангарда" до начала Второй мировой войны находилось еврейское кладбище. А ракетный удар, который российские войска нанесли по Киевской телебашне и соседнему зданию, задел территорию бывшего военного кладбища.

Исследователи Центра пространственных технологий также отмечают, что места поражения находятся очень близко – на расстоянии 20 – 30 метров до мест, где нацистские оккупанты расстреливали евреев, цыган и представителей других национальностей.

Добавим, что объекты "Бабьего Яра", такие как символическая синагога "Место для размышлений", Хрустальная стена плача художницы-концептуалистки Марины Абрамович, аудиовизуальная инсталляция "Зеркальное поле", серия Куреневской трагедии памятник не пострадали.